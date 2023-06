Come vedere Croazia-Spagna in streaming gratis

Croazia-Spagna è la finalissima di Nations League, l’incontro che chiude la Final Four assegnando il trofeo continentale. In scena domenica 18 giugno alle ore 20:45, presso lo stadio de Kuip di Rotterdam (quello che solitamente ospita le gare casalinghe Feyenoord), mette di fronte le due nazionali più in forma della competizione. Tra le opzioni a disposizione per vederla in diretta, anche lo streaming su NOW. Si prospetta uno spettacolo.

Nations League: guarda Croazia-Spagna in streaming

Hanno superato rispettivamente gli ostacoli rappresentati dall’Olanda e dall’Italia, che nel pomeriggio hanno terminato il loro percorso disputando la finale per il terzo e quarto posto. In palio c’è anche un beneficio in termini di posizionamento nel ranking FIFA.

Chi desidera guardare la partita ha a disposizione diverse opzioni. Anzitutto, la già citata diretta su Sky e NOW. Poi, lo streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay che non richiede alcun abbonamento. Ancora, a chi si trova a casa, segnaliamo la possibilità di sintonizzare il televisore su Rai 1 dove è trasmessa in chiaro.

Si riveleranno decisive le scelte iniziali dei due CT, Dalić e de la Fuente, anche per la prospettiva di proseguire eventualmente fino ai supplementari. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Petkovic, Rebic;

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata, Sarabia.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero, ma vuol vedere Croazia-Spagna con telecronaca in italiano. È consentito dalla portabilità transfrontaliera garantita da Sky e NOW. Consigliamo di prestare attenzione alla protezione dei dati se ci si connette da reti potenzialmente non sicure.

