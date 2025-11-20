Crolla del 46% il Ring Intercom su Amazon per il Black Friday

Il prezzo del Ring Intercom Audio su Amazon è miracolosamente crollato del 46% grazie al Black Friday. Oggi rendere intelligente il tuo citofono audio è facile, veloce ed economico. Acquistalo adesso a soli 34,99 euro, invece di 64,99 euro. Si tratta di un’offerta incredibile che potrebbe terminare da un momento all’altro. Ecco perché ti consigliamo di confermare l’ordine velocemente, prima che le scorte finiscano.

Questo dispositivo è facile da installare. Si abbina al tuo attuale citofono audio per renderlo smart. In questo modo, quando qualcuno suonerà al citofono di casa tua potrai rispondere direttamente dal tuo smartphone, senza alzarti dal divano, o perfino quando sei fuori casa. Infatti, grazie al sistema audio bidirezionale, potrai parlare con il visitatore dandogli istruzioni o aprendogli la porta da remoto se è qualcuno di fiducia.

Pensa a quante volte passa il postino o il corriere da casa tua e tu, essendo al lavoro, non puoi rispondere e ti perdi corrispondenze importanti. Grazie a Ring Intercom Audio questo sarà solo un lontano ricordo. Se compatibile con il tuo citofono, si collega direttamente a esso, senza installazioni complicate, solo con un cavetto, rendendolo smart e intelligente. Audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto!

Addirittura, tramite l’app proprietaria, potrai anche condividere l’accesso temporaneo a casa tua alle persone di tua fiducia. È anche perfettamente compatibile con Alexa per gestirlo tramite comandi vocali. Non perdere altro tempo! Acquista ora il Ring Intercom Audio anche in 5 rate a tasso zero da soli 7 euro al mese. Tutto questo grazie al Black Friday di Amazon!