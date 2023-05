CROLLA IL PREZZO del PC Portatile Jumper: oggi è tuo a 880 EURO IN MENO

Siete alla ricerca di un notebook ideale sia per i progetti professionali più impegnativi che per l’intrattenimento quotidiano? Senza dubbio vi consigliamo il PC Portatile da 16 pollici marcato Jumper, oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto incredibile del 70%.

Questo vuol dire che il dispositivo super prestante può essere vostro a soli 379 euro, con un risparmio di più di 880 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente non si era davvero mai vista, approfittatene il prima possibile!

PC Portatile da 16 pollici Jumper: caratteristiche e funzionalità

Questo PC Portatile marcato Jumper è il notebook che cercavi da sfruttare sia in ufficio che a casa ‘per l’intrattenimento quotidiano.

La splendida grafica prende vita con il display IPS da 16 pollici 1920×1200 FHD. Questo laptop vanta anche un’incredibile superficie dello schermo con un rapporto schermo/corpo del 93%, che consente di visualizzare più contenuti, fornire un’esperienza visiva confortevole e una maggiore efficienza.

Il dispositivo è dotato di 16 GB di RAM integrata e 512 GB di spazio di archiviazione SSD, così da poter conservare qualsiasi tipologia di file. In più, con Intel Celeron N5095 di undicesima generazione e la frequenza di burst di 2,9GHz, le prestazioni della CPU sono aumentate del 35% rispetto a quelle dei modelli precedenti.

C’è da sottolineare che il notebook ha una ventola all’interno per controllare la temperatura in modo da garantire prestazioni veloci e stabili. La batteria da 38000mWH garantisce, al contempo, un’autonomia media di 7-8 ore quindi non ci si dovrà più preoccupare di rimanere senza energia.

