CROLLA il PREZZO della stampante Epson Workforce: l'offerta

Perfetta per l’ufficio, ma anche per chi lavora da casa in smart working, Epson Workforce WF-2930DWF è protagonista di un grande sconto su Amazon che oggi porta la stampante multifunzione al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: si tratta di un’offerta a tempo proposta dall’e-commerce e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Epson Workforce WF-2930DWF: le caratteristiche della stampante

È un modello a getto d’inchiostro con supporto per la stampa fronte-retro, connettività Wi-Fi ed Ethernet, un display LCD per controllare ogni operazione e scanner incorporato (così da poter svolgere anche il compito di fotocopiatrice). Utilizza le cartucce separate per il massimo del risparmio e sono inclusi tre mesi di abbonamento al servizio ReadyPrint Flex per risparmiare fino al 70% sui ricambi. Inoltre, come si vede nell’immagine qui sotto, è possibile gestire i documenti anche da smartphone e tablet. Puoi dare uno sguardo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli in merito a caratteristiche e funzionalità integrate.

Al prezzo minimo storico di soli 69 euro, il più basso di sempre, la stampante multifunzione Epson Workforce WF-2930DWF è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Le oltre 3.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova la promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4 stelle su 5. Lo sconto del 28% rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico.

Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo: puoi effettuare subito l’ordine per riceverla direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. Vale infine la pena segnalare che Amazon gestisce sia la vendita che la spedizione, attraverso la propria rete logistica e senza passare da intermediari.