Mini PC con Intel, 16GB di RAM e SSD 256GB a 159,99 euro: attiva il coupon Amazon

NiPoGi E1 è un Mini PC compatto, scattante e sicuramente sorprendente. Dotato di un’ottima scheda tecnica, applicando il coupon sconto che trovi nella pagina del prodotto puoi pagarlo soltanto 159,99 euro invece di 189,99.

Mini PC NiPoGi E1 in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC è dotato di un processore Intel Twin Lake N150 con 4 core e 4 thread e una frequenza di clock massima che arriva fino a 3,6GHz. In combinazione con 16GB di RAM DDR4 e 256GB di SSD, espandibili fino a 2TB, è tutto nascosto all’interno di un case dal peso di appena 274 grammi e dalle dimensioni che stanno praticamente in una mano. Grazie alla doppia ventola è silenzioso anche sotto sforzo.

Puoi collegarlo a due monitor contemporaneamente grazie alla presenza di porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 entrambe con supporto 4K e 60Hz. Connettività che è completata anche da WiFi Dual Band, Bluetooth 4.2, porta Ethernet RJ45 e porte USB 3.2 Gen.

Un Mini PC ideale per lavorare, studiare, guardare contenuti audiovisivi o semplicemente per avere una macchina affidabile e moderna a casa o in ufficio. Applica il coupon sconto in pagina per pagarlo soltanto 159,99 euro.