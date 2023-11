CROLLA il prezzo di Echo Studio, musica al top e Alexa straordinaria

Protagonista del Black Friday di Amazon è Echo Studio. Se vuoi un dispositivo che aggiunga Amazon Alexa alla tua casa ma ti regali, allo stesso tempo, un diffusore straordinario per ascoltare musica a tutto volume, questo è quello che fa per te.

Straordinario sotto tutti i punti di vista, lo sconto in corso su Amazon è un occhiolino per te. Approfitta del ribasso del 25% che te lo fa acquistare a soli 179,99€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Studio, il dispositivo Amazon per la musica

Echo Studio altro non è che la versione avanzata di Echo Dot. In tutto e per tutto, questo prodotto ti permette di accedere alle funzioni di Amazon Alexa che sicuramente conosci ma con un plus: un diffusore di qualità straordinaria per un’esperienza ottima.

Con dimensioni più grandicelle ma comunque compatto, lo puoi mettere un po’ dove vuoi. Al suo interno è custodito un sensore di ultima generazione che riconosce automaticamente l’ambiente in cui lo hai posizionato così regola l’audio per un ascolto senza compromessi.

Volume alto, qualità spaziale e controlli vocali. Naturalmente puoi chiedere all’assistente più famoso al mondo di riprodurre i contenuti multimediali ma anche:

informazioni su meteo e news;

controllo dei dispositivi connessi;

creazione di liste, timer e sveglie;

effettuare telefonate ad amici e parenti.

Insomma, di possibilità non ne hai poche ma anzi, ne ha davvero tante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.