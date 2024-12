Crolla il prezzo di Samsung Galaxy Watch6 Classic, smartwatch spaziale

Uno smartwatch che sta bene su qualsiasi polso e non solo è avanzato in termini di tecnologia ma con la sua estetica diventa un accessorio di tendenza da utilizzare tutti i giorni. Lo straordinario Samsung Galaxy Watch6 Classic è un bellissimo dispositivo con potenzialità avanzate per funzioni legate a salute, sport e vita quotidiana. Se sei interessato non fartelo scappare, puoi acquistarlo a soli 220,12€ su Amazon con uno sconto del 53%. Si parla del modello con cassa da 43mm e LTE.

Samsung Galaxy Watch6 Classic, lo smartwatch elegante e funzionale

Un accessorio tecnologico che non solo ha potenziale da vendere ma che al polso è bello a vedersi. Simula in tutto e per tutto un più classico orologio da polso ma con la sua Ghiera interattiva in acciaio Inox spazza via ogni dubbio. Disponibile in colorazione Graphite e con cassa da 43 mm, sta bene su qualsiasi polso e in qualsiasi occasione.

Un fatto è certo: indossandolo fa il suo colpo visivo. Tuttavia non è tutto fumo e niente arrosto perché Samsung Galaxy Watch6 Classic ha al suo interno una serie di funzioni avanzate per poter gestire ogni aspetto della quotidianità. Iniziamo con uno schermo in cristallo di zaffiro che assicura robustezza e resistenza. I colori sono brillanti e i dati leggibili anche con un’occhiata.

Accedi al menù per avere dati sul cuore, lo stress, il sonno ma anche sulle attività sportive con GPS integrato che rende le rilevazioni più precise. Se tutto questo non basta, sfrutta anche i report per sapere cosa succede dentro il tuo corpo per filo e per segno.

La vita quotidiana non viene lasciata da parte con una serie di possibilità social e con il modulo NFC integrato grazie a cui effettui pagamenti con un flick del polso. Ultima caratteristica saliente? La batteria con autonomia da 40 ore e ricarica rapida.

A soli 220,12€ su Amazon, con uno sconto del 53% il Samsung Galaxy Watch6 Classic è uno straordinario smartwatch di cui non fare a meno al tuo polso. Approfitta dello sconto eccezionale e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.