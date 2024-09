CROLLA IL PREZZO del Mini PC di Beelink (CPU Intel, 16/500GB)

Segnaliamo l’offerta su Amazon che taglia il prezzo di Beelink MINI S12 Pro, rendendo il Mini PC più conveniente che mai. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Compatto e minimalista, ha tutto ciò che serve per il lavoro, per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Beelink MINI S12 Pro: le specifiche del Mini PC

La potenza di calcolo non sarà mai un problema, così come la compatibilità con i software più comuni. Riportiamo nell’elenco di seguito le principali specifiche tecniche e caratteristiche integrate, rimandando alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

processore Intel N100 con GPU Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 2280 da 500 GB (espandibile fino a 2 TB);

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet per la connettività;

quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Grazie al coupon da attivare, oggi puoi mettere sulla tua scrivania Beelink MINI S12 Pro al prezzo finale di soli 179 euro. Una spesa davvero contenuta, considerando quanto offre il Mini PC. Lo sconto di 70 euro lo rende un affare da cogliere al volo.

Per quanto riguarda la spedizione, puoi contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon. Inoltre, se lo ordini subito, arriverà entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. La confezione include anche un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, ben due cavi HDMI, un adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.