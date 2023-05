SSD portatile 1 TB: crolla il prezzo di WD My Passport

Rapidissima nel trasferimento e progettata da un brand leader nelle soluzioni per lo storage come prodotto, la SSD portatile da 1 TB della linea WD My Passport è protagonista oggi di un’offerta su Amazon che permette di acquistarla approfittando di uno sconto del 47% sul prezzo di listino. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche, così da capire perché si tratta di un affare da cogliere al volo, partendo col sottolineare che è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi, dai PC alle console come quelle PlayStation e Xbox.

WD My Passport: grande offerta per la SSD portatile da q TB

La connessione avviene tramite cavo USB-C (in dotazione) per raggiungere velocità fino a 1.050 MB/s in fase di lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, in modo da azzerare le attese durante ogni operazione. Tra le altre peculiarità citiamo la protezione con password e crittografia hardware, il software incluso per la gestione dei backup e il design studiato in modo da resistere a urti, vibrazioni e cadute accidentali da un’altezza di 1,98 metri. Le sue dimensioni sono davvero compatte: solo 12,7×10,2×3,2 centimetri, con un peso che si attesta a 7,1 grammi, una vera piuma. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso su Amazon, hai la possibilità di acquistare la SSD portatile da 1 TB della linea WD My Passport al prezzo finale di 105,99 euro invece di 199,99 euro, grazie allo sconto del 47% sul listino applicato in automatico.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita del prodotto. In altre parole, se effettui subito l’ordine, entro pochi giorni la SSD sarà a casa tua, pronta per accompagnarti in ogni tua attività quotidiana, mantenendo i tuoi dati al sicuro e sempre accessibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.