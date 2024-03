Crolla il prezzo su questo SSD Samsung USB 3.2 da 1TB su Amazon (-30%)

Una soluzione efficace per trasferire e immagazzinare velocemente i tuoi dati più importanti è questo SSD Samsung esterno da 1TB con tecnologia USB 3.2 che oggi puoi avere su Amazon ad un ottimo prezzo: 111,39 euro invece dei 159,99 di listino.

SSD Samsung 1TB: velocissimo e facile da trasportare

Questo SSD offre una velocità di trasferimento straordinaria fino a 1.050 MB/s, rendendolo 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale. In aiuto arriva anche l’interfaccia USB 3.2 Gen 2, con una velocità fino a 10 Gbps.

La sua scocca in metallo conferisce al T7 una robustezza eccezionale, permettendogli di resistere a cadute fino a 2 metri di altezza. Inoltre, per garantire la massima sicurezza dei tuoi dati, il T7 offre la possibilità di proteggerli con password opzionale e una crittografia hardware AES a 256 bit.

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS, Android puoi contare su una flessibilità d’uso senza pari. All’interno della confezione troverai due cavi: uno USB tipo C a C e uno USB Tipo C a A. Il prezzo in offerta, ripetiamo, è di 111,39 euro invece di 159,99. Da non perdere.