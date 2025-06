CROLLA il PREZZO della console portatile ASUS ROG Ally

È definita una console portatile, ma le caratteristiche sono quelle di un PC gaming in miniatura: ASUS ROG Ally è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il sistema operativo è Windows 11 e supporta le librerie di giochi più conosciute come Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Launcher, Ubisoft Connect, EA App e GOG Galaxy.

ASUS ROG Ally è scesa al prezzo minimo storico

L’esperienza si concentra sul display touchscreen Full HD da 7 pollici con refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca batte invece il potente cuore pulsante del processore AMD Ryzen Z1, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione. Con un peso di soli 608 grammi e un design ergonomico, offre inoltre un sistema di controllo progettato appositamente per la portabilità, con tanto di D-Pad, stick analogici e grilletti dorsali. A questo si aggiungono l’audio Dolby Atmos, la connettività Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata. Fai un salto sulla descrizione completa per tutti gli altri dettagli.

Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. La disponibilità è immediata e se la ordini subito arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.

Perfetta per portare con te i tuoi giochi preferiti anche in viaggio, la console portatile ASUS ROG Ally è in offerta a tempo su Amazon (non sappiamo fino a quando) con uno sconto record che la porta al suo prezzo minimo storico di soli 399 euro. Non è mai stata così conveniente da quando è arrivata sul mercato.