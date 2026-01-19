Crolla il prezzo di Disney+: oggi bastano 4,99€ per sbloccare tutto il catalogo

Approfitta subito dell’ultima offerta di Disney+ per sbloccare tutto il suo catalogo, incluse le novità di gennaio, a soli 4,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Questa promozione è valida fino e non oltre il 28 gennaio 2026. Ti consigliamo di attivarla subito così da poter beneficiare immediatamente dei tantissimi contenuti esclusivi disponibili.
Disney+: anche le novità di gennaio a soli 4,99€
Anche le novità di gennaio 2026 sono incluse nella promozione di Disney+. Cosa stai aspettando? Accedi a tutto il catalogo a soli 4,99 euro al mese. Potrai anche gustarti questi titoli da poco approdati sulla piattaforma.
- New Amsterdam (5 stagioni)
- Il dottor Max Goodwin è brillante e affascinante ed è il nuovo direttore sanitario del più antico ospedale pubblico d’America. Mentre lui è determinato ad abbattere la burocrazia, medici e personale sono scettici: è una storia raccontata più e più volte, ma mai concretizzata.
- Bertie Gregory: A tu per tu con i ghepardi
- Bertie arriva nel Serengeti mentre inizia la spettacolare migrazione degli gnu. È qui per filmare l’animale terrestre più veloce del pianeta: il ghepardo. Mentre si avvicina a una madre che si prende cura dei suoi piccoli cuccioli e a un gruppo di giovani maschi impegnati in cacce fenomenali in squadra, scopre le sfide inaspettate che questa specie deve affrontare.
- Tron: Ares
- Preparatevi all’azione e all’avventura elettrizzanti di “Tron: Ares”. Quando un programma altamente sofisticato chiamato Ares viene inviato dal mondo digitale al mondo reale per una pericolosa missione, si verifica il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.
- A Thousand Blows (seconda stagione)
- Ispirato alle storie vere di un gruppo di personaggi in lotta per la sopravvivenza nel brutale East End di Londra negli anni ’80 del XIX secolo, l’immigrato giamaicano Hezekiah Moscow si ritrova catapultato nel ventre criminale della fiorente scena del pugilato a mani nude dell’East London. Attira l’attenzione della famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, Mary Carr, che decide di sfruttare le sue abilità pugilistiche per promuovere la sua attività criminale. Nel frattempo, il minaccioso pugile e autoproclamato imperatore di Wapping, Sugar Goodson, decide di distruggere Hezekiah, le cui ambizioni di combattere nel West End minacciano tutto ciò che ha costruito.
- The Tale Of Silyan
- Nikola, un contadino alle prese con la dura realtà delle nuove politiche economiche, non riesce a vendere né la sua terra né i suoi raccolti. Quando la sua famiglia parte in cerca di una vita migliore all’estero, accetta un lavoro come addetto alla discarica, dove incontra la cicogna bianca ferita Silyan. Mentre Nikola si prende cura dell’uccello fino a farlo guarire, si crea un improbabile legame tra uomo e animale.
- Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith
- Ispirato dal suo defunto mentore ad esplorare i grandi interrogativi della vita, Will Smith si lancia in sfide incredibili per 100 giorni: sciare al Polo Sud, catturare un’anaconda gigante, mungere una tarantola velenosa, scalare montagne e immergersi sotto i ghiacci del Polo Nord. Si avventurerà da un polo all’altro in compagnia di scienziati, esploratori ed esperti locali.
- Tell Me Lies (terza stagione)
- “Tell Me Lies” racconta una relazione tumultuosa ma inebriante che si sviluppa nell’arco di 8 anni. Quando Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) si incontrano al college, si trovano in quell’età formativa in cui scelte apparentemente banali portano a conseguenze irrevocabili. Sebbene la loro relazione inizi come una tipica storia d’amore universitaria, cadono rapidamente in un legame che li rende dipendenti e che cambierà per sempre non solo le loro vite, ma anche quelle di tutti coloro che li circondano.
- Sandokan
- In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mar della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo.
- Phineas e Ferb (quinta stagione)
- Phineas e Ferb, una serie animata comica, segue le avventure di Phineas Flynn e del suo fratellastro inglese, Ferb Fletcher, durante le loro vacanze estive. Ogni giorno, i ragazzi e i loro amici intraprendono un nuovo ambizioso progetto, a volte per aiutare qualcuno in difficoltà, ma spesso solo per creare qualcosa di divertente. Questo infastidisce la sorella dei ragazzi, Candace, che cerca costantemente di metterli nei guai rivelando le loro azioni alla mamma. Nel frattempo, dall’altra parte della città, l’aspirante scienziato malvagio Dr. Doofenshmirtz tenta continuamente di conquistare l’area dei tre stati con i suoi vari dispositivi inator, e Perry l’ornitorinco, l’animale domestico dei ragazzi e agente segreto, sventa costantemente i suoi piani per conto dell’OHLA e del suo comandante, il maggiore Mongram. Alla fine di ogni episodio, i due piani si intersecano per cancellare ogni traccia del progetto dei ragazzi, poco prima che Candace riesca a mostrarlo con successo alla mamma.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Pubblicato il 19 gen 2026
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti