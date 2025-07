-400€: CROLLA il PREZZO di Google Pixel 9 Pro XL nel Prime Day

Nell’ultimo giorno del Prime Day, c’è un’offerta in particolare che vale la pena segnalare a chi cerca un nuovo smartphone top di gamma: è quella che applica uno sconto di ben 400 euro sul modello Google Pixel 9 Pro XL da 256 GB. È il meglio che l’ecosistema Android propone in questo momento, con un comparto hardware di alto profilo e funzionalità AI avanzate, a partire da quelle di Gemini.

Risparmia 400€ su Pixel 9 Pro XL (256 GB)

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana e Rosa quarzo, la spesa finale non cambia. Vuoi un riassunto delle specifiche tecniche in dotazione? Ecco quelle più importanti, per altri dettagli rimandiamo alla scheda del telefono.

Display Super Actua da 6,8 pollici (2992×1344 pixel, 120 Hz);

processore Tensor G4 con coprocessore Titan M2 per la sicurezza;

16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50+48+48 megapixel;

fotocamera anteriore da 42 megapixel;

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS e Ultra Wideband;

supporto Dual SIM;

altoparlanti stereo e tre microfoni;

lettore di impronte digitali e tecnologia Cast;

batteria da 5.060 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Invece di pagarlo 1.299 euro come da listino ufficiale, grazie all’offerta di oggi puoi acquistare lo smartphone top di gamma Pixel 9 Pro XL al prezzo di soli 899 euro, nella sua versione da 256 GB, il minimo storico da quando è in vendita. Ricordiamo che Google assicura almeno sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo Android, per le funzionalità e per la sicurezza.

La disponibilità è immediata con la consegna gratis in un giorno. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Sono le ultime ore disponibili per partecipare al Prime Day 2025, che terminerà a mezzanotte. Ti basta attivare gratuitamente la prova di 30 giorni dell’abbonamento Prime.