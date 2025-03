CROLLA il prezzo dell'indossabile HUAWEI Band 9 (-37%)

La primavera è alle porte: quale momento migliore per rimettersi in forma? Viene in aiuto anche l’offerta a tempo di Amazon che ha come protagonista HUAWEI Band 9, dispositivo indossabile pensato per il fitness. In questo momento lo trovi sull’e-commerce al suo prezzo minimo storico, grazie allo sconto del 37% che l’e-commerce ha deciso di proporre ai suoi clienti.

Metti al polso HUAWEI Band 9: l’offerta

È perfetto per monitorare salute e attività fisica, grazie alle tante funzionalità in dotazione: dalla valutazione della qualità del sonno al supporto per oltre 100 diverse modalità di allenamento. È inoltre compatibile con Android e iOS, così da poter essere associato a qualsiasi smartphone. I punti di forza non finiscono qui: c’è il design con spessore ridotto a 8,99 millimetri e 14 grammi di peso, il display AMOLED da 1,47 pollici a colori e con impostazione automatica della luminosità e l’autonomia fino a 14 giorni con una sola ricarica della batteria interna. Scopri di più nella pagina dedicata.

Lo sconto del 37% rispetto al listino ufficiale (59 euro) ti permette di acquistare HUAWEI Band 9 al minimo storico di soli 37 euro, una spesa davvero irrisoria per metterlo al polso o per regalarlo. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra quelle in promozione: Nero, Bianco, Blu, Giallo e Rosa, la spesa non cambia. Il cinturino è realizzato con materiali in polimero durevole.

C’è anche la consegna gratuita (riservata in esclusiva agli abbonati Prime) assicurata già entro domani se lo ordini adesso. Attenzione: come scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo, dunque non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.