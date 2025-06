Crolla il prezzo del Mac mini con chip Apple M4: ultima generazione

È in corso l’offerta di Amazon che taglia il prezzo del Mac mini con chip Apple M4, portandolo al suo minimo storico da quando è in vendita. Compatto e potente, è ideale per chi cerca un computer desktop con prestazioni da professionista, ma in un formato ridotto: solo 12,7 centimetri per lato. Ha in dotazione il sistema operativo macOS e tutte le carte in regola per diventare l’alleato quotidiano nell’ambito della produttività, ma non solo.

L’offerta di Amazon sul Mac mini con Apple M4

Il cuore pulsante è un’unità con CPU 10‑core, GPU 10‑core e Neural Engine 16-core, quest’ultima componente dedicata all’intelligenza artificiale. Il mini PC della mela morsicata supporta infatti la suite Apple Intelligence che da qualche mese è disponibile anche in Italiano. Non mancano poi il ray tracing con accelerazione hardware, 16 GB di memoria unificata ad alta velocità, SSD da 256 GB per l’archiviazione, la possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea (risoluzione massima 5K a 60 Hz), l’altoparlante integrato, la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e una gamma completa di porte fisiche. Scopri di più nella descrizione sull’e-commerce.

Approfitta dello sconto di 130 euro e acquista il Mac mini con chip Apple M4 al suo prezzo minimo storico di 599 euro. La disponibilità è immediata. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni è quasi un perfect score: 4,8 stelle su 5.

Aggiungiamo infine che Amazon gestisce direttamente sia la vendita che la spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratis entro domani. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo sulla tua scrivania.