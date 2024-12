CROLLA il PREZZO del nuovo Google Pixel Watch 3

Sul mercato da pochi mesi, il nuovo Pixel Watch 3 è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon che porta lo smartwatch al suo minimo storico. È l’occasione giusta per metterlo al polso oppure sotto l’albero di Natale, per fare un regalo hi-tech che sarà di certo gradito. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è significativo. Progettato da Google, integra specifiche tecniche e funzionalità di fascia alta, per un monitoraggio preciso dello stato di salute, dell’attività fisica e molto di più.

Pixel Watch 3, l’offerta imperdibile di Amazon

Ha in dotazione un display Actua con pannello AMOLED e vetro personalizzato 3D Corning Gorilla Glass 5, NFC per i pagamenti in mobilità, Bluetooth 5.3, GPS per la geolocalizzazione, batteria da 420 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida, processore Snapdragon W5 Gen 1 con co-processore Cortex-M33, 2 GB di SDRAM e 32 GB di memoria interna eMMC, bussola, altimetro, sensori a infrarossi, di temperatura, della luce ambientale, di temperatura cutanea, barometro, magnetometro e altro ancora. Il sistema operativo è ovviamente Wear OS con supporto alla ricezione degli aggiornamenti rilasciati non appena disponibili. Trovi tutte le ulteriori informazioni che cerchi nella scheda.

In questo momento puoi approfittare dello sconto di 50 euro sul listino e acquistare lo smartwatch Pixel Watch 3 di Google al prezzo di 399 euro (invece di 449 euro) nella versione con cassa argendo lucido e cinturino grigio creta. Se preferisci, scegli quella con cassa nero opaco e cinturino nero ossidiana, la spesa non cambia.

In entrambi i casi puoi contare sulla consegna gratuita prevista già entro domani (se lo compri ora) con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Si tratta della versione Wi-Fi con cassa da 45 mm.