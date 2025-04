Google Pixel 8a (quasi) in regalo su Amazon: preso d'assalto

Amazon ha sfornato un’offerta pazzesca con protagonista il Google Pixel 8a che, proprio in questo momento, è preso d’assalto per il prezzo estremamente competitivo. Quasi in regalo, oggi lo acquisti a soli 399 euro, invece di 549 euro. Si tratta di un’ottima promozione da prendere al volo, grazie alla quale ti assicuri uno smartphone mediogamma di tutto rispetto.

Grazie ai recenti aggiornamenti, puoi accedere a molte delle fantastiche funzionalità di Google AI che portano l’intelligenza artificiale nella tua quotidianità. Insomma, un’occasione davvero golosa che devi prendere al volo subito, prima che le scorte finiscano visto che sta andando a ruba. Quindi sbrigati se non vuoi perdere questo treno vantaggioso.

Tra l’altro, il tuo nuovo Google Pixel 8a ti sta aspettando con una possibilità unica. Pagalo in comode rate a tasso zero, semplicemente selezionando Cofidis al momento del pagamento. Niente male vero? Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie all’iscrizione Prime. Non perdere altro tempo! Mettilo adesso in carrello.

Google Pixel 8a: intelligenza artificiale, prestazioni gloriose

Con un Google Pixel 8a tra le mani hai tutto il necessario per produttività e intrattenimento con il tuo nuovo smartphone. Non vorrai più separartene. Prima di tutto per l’ecosistema. Grazie al sistema operativo Android puro non hai doppioni di app e tutto risulta estremamente fluido, personalizzabile e intuitivo. Al prezzo di 399 euro è un vero regalo su Amazon.

Inoltre, essendo montato come processore il Google Tensor G3, hai tutta la potenza e la velocità che ti aspetti da un ottimo telefono. Puoi goderti tutte le app e i giochi che vuoi, senza alcun limite. Il display OLED Actua, con 120Hz di refresh rate, ti regala immagini super immersive, dai colori vivaci e dai dettagli incredibili.

Scatta foto che sono vere e proprie opere d’arte con il tuo nuovo Google Pixel 8a grazie alle fotocamere professionali, ai dettagli offerti dalle funzioni di intelligenza artificiale e all’incredibile usabilità. Ordinalo adesso a soli 399 euro, invece di 549 euro.