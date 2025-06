Crolla il prezzo del nuovo smartphone Samsung Galaxy A36 5G

Il nuovo Samsung Galaxy A36 5G è uno smartphone di fascia media che punta in alto, con un design sottile (solo 7,4 millimetri di spessore), un peso contenuto di 195 grammi e un grande display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Oggi lo trovi in sconto su eBay di ben 184 euro rispetto al prezzo di listino ufficiale. Non sappiamo quante siano le unità disponibili in promozione.

Smartphone in sconto: l’affare Samsung Galaxy A36 5G

Perfetto per i contenuti multimediali e persino per il gaming, integra il supporto alla connettività 5G per una navigazione rapida e stabile ovunque, mentre il processore Snapdragon 6 Gen 3 con 6 GB di RAM assicura prestazioni solide in ogni contesto. Sul fronte fotografico, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel consente di catturare immagini sempre impeccabili e di registrare video in 4K. Il tutto è completato da una batteria da 5.000 mAh e dalla protezione Gorilla Glass Victus Plus per una maggiore resistenza dello schermo. Il sistema operativo preinstallato è Android 15 con interfaccia personalizzata One UI 7 e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Altri dettagli sono riportati nell’inserzione dedicata al telefono.

Inserisci il codice sconto PSPRGIU25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, per ridurre la spesa fino a poter acquistare Samsung Galaxy A36 5G al prezzo di soli 215 euro. Considerando che da listino ufficiale costerebbe 399 euro, il risparmio è notevole. La colorazione è Awesome Black, visibile nell’immagine qui sopra.

Lo smartphone è proposto da un venditore professionale italiano con decine di migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa tua assicurata entro pochi giorni.