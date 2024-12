Crolla il prezzo di Pixel 9: risparmia 200€ sullo smartphone Google

Pixel 9 in sconto di 200 euro non è un errore di prezzo, ma l’affare del giorno su Amazon. È l’offerta rivolta a chi vuol acquistare lo smartphone di Google fin dal giorno della sua presentazione. Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna, nelle colorazioni Rosa peonia e Verde matcha.

Google Pixel 9 in sconto di 200 euro su Amazon

Quelle che elenchiamo di seguito sono le caratteristiche più importanti in dotazione, mentre per conoscere tutte le altre specifiche tecniche ti invitiamo a consultare la scheda completa del telefono. Aggiungiamo qui che il sistema operativo è ovviamente Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni, almeno sette anni di aggiornamenti garantiti e VPN inclusa per navigare in modo anonimo.

Display Actua con pannello OLED da 6,3 pollici (2424×1080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz;

processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2 realizzato internamente;

12 GB di RAM;

128 GB di memoria interna per l’archiviazione;

supporto alle reti 5G, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, compatibilità Dual SIM;

doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 e 48 megapixel;

selfie camera frontale da 10,5 megapixel;

altoparlanti stereo con audio spaziale e tre microfoni;

moduli NFC per i pagamenti e GPS per la geolocalizzazione;

batteria da 4.700 mAh con autonomia elevata, supporto alla ricarica rapida e wireless.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: approfitta dello sconto di 200 euro sul listino e acquista lo smartphone Google Pixel 9 al prezzo di 699 euro (invece di 899 euro). La riduzione della spesa è applicata in automatico, non servono coupon, devi solo metterlo nel carrello.

Come anticipato, puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Rosa peonia e Verde matcha, in base al tuo stile. La disponibilità è immediata con la consegna gratis a domicilio prevista già entro domani.