iPhone 17: 12 GB di RAM su tutti i modelli

La gamma iPhone 17 che Apple introdurrà sul mercato quest’anno dovrebbe offrire un quantitativo di RAM maggiore rispetto ai modelli precedenti. La cosa è stata sostenuta nel tempo da più indiscrezioni, l’ultima delle quali risalente a qualche ora addietro e proveniente dal noto leaker Digital Chat Station, che ha condiviso un post apposito sul social network cinese Weibo.

iPhone 17: tutti i modelli avranno 12 GB di RAM

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto emerso, tutti gli iPhone che saranno annunciati quest’autunno, sia i modelli base che quelli Pro, saranno dotati di 12 GB di RAM, il che offrirà notevoli vantaggi nella fruizione di Apple Intelligence. Le prestazioni complessive miglioreranno inoltre grazie al chip A19 Pro, che debutterà proprio su questa generazione.

Da tenere presente che le prime anticipazioni riguardo il fatto che gli iPhone 17 avrebbero sfruttato 12 GB di RAM sono giunte per la prima volta per circa un anno fa. A maggior scorso, l’analista Jeff Pu ipotizzava che i modelli Pro potessero passare da 8 GB a 12 GB di RAM nell’autunno 2025, speculando anche che la Dynamic Island potesse diventare più stretta grazie a una lente più piccola per Face ID. Ad agosto dello tesso anno, un leaker noto come Mobile Phone Chip Expert ha asserito su Weibo che tutta la gamma avrebbe ottenuto un incremento della memoria, mentre il giorno successivo l’analista Ming-Chi Kuo ha previsto che l’aggiornamento avrebbe riguardato solo il modello Pro Max. A febbraio 2025, poi, Jeff Pu è tornato a ribadire che i prossimi modelli Pro e Pro Max adotteranno 12 GB di memoria.