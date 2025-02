iPhone 17 Pro: 12 GB di RAM per nuove funzioni AI

Per poter funzionare, Apple Intelligence richiede che i dispositivi su cui è fruibile dispongano di almeno 8 GB di RAM. L’intelligenza artificiale di Apple è però in continua espansione e prossimamente dovrebbero essere implementate nuove funzioni che per essere sfruttate richiederanno che i futuri modelli di iPhone 17 Pro portino in dote 12 GB di RAM.

iPhone 17 Pro: 12 GB di RAM per Apple Intelligence

Andando più in dettaglio, in una recente nota agli investitori, l’analista Jeff Pu di GFHK Tech Research conferma le pregresse voci secondo cui iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max avranno 12 GB di RAM, un gran bel passo in avanti rispetto agli 8 GB nei modelli attuali. Secondo l’analista, l’aumento della domanda di funzionalità di intelligenza artificiale ha spinto i produttori di PC e smartphone ad aggiornare la RAM nei loro dispositivi.

“Nel frattempo iPhone 17 Pro e Pro Max dovrebbero migrare a LPDDR5 12GB, questa transizione da sola contribuirà a un aumento del 3,5% dei contenuti DRAM per smartphone su circa 100 milioni di nuove unità iPhone”, ha detto l’analista.

Nel 2023, solo l’iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max erano dotati di 8 GB di RAM, mentre i modelli non Pro avevano 6 GB di RAM. L’anno scorso, il colosso di Cupertino ha messo 8 GB di RAM nei modelli base di iPhone 16 e 16 Plus. Di conseguenza, Apple Intelligence è disponibile solo per iPhone 15 Pro e versioni successive. L’iPhone 16e recentemente annunciato ha anche 8 GB di RAM e il supporto per Apple Intelligence.

L’aumento della RAM renderà sicuramente gli iPhone 17 Pro a prova di futuro, ma come anticipato ciò suggerisce altresì il possibile arrivo di nuove funzioni d Apple Intelligence che potrebbero richiedere ancora più RAM e che di conseguenza saranno disponibili solo su questi modelli di iPhone.