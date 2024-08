iPhone 17 Pro Max: unico modello con 12 GB di RAM?

Il 9 settembre verranno presentati i nuovi iPhone 16, ma già circolano numerose indiscrezioni sugli iPhone 17. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple integrerà 12 GB di RAM solo nel modello più costoso della serie. Per l’iPhone 17 Pro Max verrà anche utilizzato un migliore sistema di raffreddamento. Intanto, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha licenziato circa 100 dipendenti.

Gli attuali iPhone 15 e iPhone 15 Plus integrano 6 GB di RAM, mentre iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno 8 GB di RAM. Ciò significa che solo questi ultimi due supporteranno le funzionalità IA di Apple Intelligence (incluse in iOS 18.1). Tutti gli smartphone della serie iPhone 16 dovrebbero integrare 8 GB di RAM. Secondo un altro analista (Jeff Pu di Haitong International Securities), Apple incrementerà la RAM a 12 GB negli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Among the 2025 new iPhone models, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:

1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 29, 2024