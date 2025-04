Apple iPhone 16 Plus: grande display a piccolo prezzo su eBay

Apple iPhone 16 Plus è un ottimo smartphone. Grazie all’ampia dimensione del display piace a molti. Oggi, piace ancora di più grazie al piccolo prezzo di vendita su eBay. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, prima che le scorte terminino in sold out. Adesso lo acquisti a soli 899,90 euro, invece di 1129 euro.

Il vantaggio di avere questo prezzaccio deriva dall’applicare il Coupon PSPRAPR25. Si tratta di un ottimo voucher che attiva un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione. In pratica, un doppio sconto esclusivo per te. Così scegli un top di gamma a prezzo ridotto. Ma devi sbrigarti perché sono rimasti pochi pezzi disponibili.

Ti ricordiamo che eBay include anche la Garanzia Cliente e il Servizio Premium per questo acquisto. Inoltre, in base a dove ti trovi, potresti anche beneficiare della consegna gratuita con spedizione veloce. Infine, hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Apple iPhone 16 Plus: uno smartphone che regala molte soddisfazioni

Con un Apple iPhone 16 Plus tra le mani puoi fare tante cose. Sceglilo per la sua rapidità nel gestire le funzionalità di tutti i giorni. Utilizzalo anche per un intrattenimento senza rinunce, grazie all’ampio display da 6,7 pollici Super Retina XDR. Completa il quadro con Apple Intelligence, un vero supporto nella quotidianità. Oggi tutto questo è tuo a soli 899,90 euro con PSPRAPR25.

La doppia fotocamera, dotata di un sistema punta e scatta, non solo è semplice da utilizzare, ma è anche estremamente professionale. Fotografa e riprendi la tua vita, per immortalare momenti indimenticabili. Il processore Apple A18 è perfetto per gestire al meglio app e giochi, senza dover sopportare rallentamenti e assicurando un’esperienza utente sempre fresca e fluida.

Sfruttalo tutto il giorno e oltre grazie alla sua potente e ampia batteria. Insomma, acquista adesso il tuo iPhone 16 Plus a soli 899,90 euro, invece di 1129 euro.