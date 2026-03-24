Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S25 su eBay con il codice segreto

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione straordinaria che proprio per questo motivo potrebbe scadere da un momento all’altro. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e metti nel tuo carrello il fantastico Samsung Galaxy S25 a soli 648,35 euro, invece che 929 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su EBay ma è quello che ti abbiamo scritto sopra e quindi in questo momento puoi risparmiare più di 280 euro. Inoltre c’è la possibilità di acquistare subito e pagare in 3 comode rate da 227,49 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25: il prezzo crolla, la quantità rimane

Sicuramente a questo prezzo il Samsung Galaxy S25 è uno dei migliori smartphone di fascia alta che puoi acquistare. Forse l’unica valutazione che devi fare è che questa è la versione da 128 GB di memoria interna. Per il resto non fa nessun sacrificio. È dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM a supporto e una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W e wireless da 15 W.

Gode di un display AMOLED 2X da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento veloce fino a 120 Hz e luminosità massima da 2600 nit. Ha un peso di soli 162 grammi, uno spessore di 7,2 mm ed è impermeabile e resistente alla polvere con certificazione di grado IP68. Possiede una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP. A bordo c’è il sistema operativo Android 15 con interfaccia ONE UI 7.

Una grande opportunità per avere uno smartphone top di gamma senza dover spendere un patrimonio. Dunque prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 a soli 648,35 euro, invece che 929 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.