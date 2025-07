Crolla il prezzo del tablet HONOR Pad 9 da 12 pollici nel Prime Day

Questo sconto di Amazon farà gola a molti: nei giorni del Prime Day, l’e-commerce taglia la spesa per HONOR Pad 9 e porta il tablet al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un modello progettato in modo esplicito per chi non può fare a meno dei contenuti multimediali in streaming, con uno schermo dalla diagonale generosa e un comparto audio di alto livello. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni.

HONOR Pad 9 è il tablet perfetto per lo streaming

C’è che balza subito all’occhio è il suo ampio display da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e tecnologia che riduce l’affaticamento per gli occhi. È stato progettato per la fruizione senza compromessi dei contenuti multimediali in streaming: film, serie TV, show, eventi sportivi, video dai social e così via. A questo si aggiungono ben 8 altoparlanti con Histen Audio per un coinvolgimento totale. Tra le altre specifiche tecniche segnaliamo il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, fotocamere da 13 e 8 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 e batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata. Scopri di più nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare il tablet HONOR Pad 9 al prezzo di 202 euro, il più basso da quando è in vendita. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratis a casa tua entro domani.

Le promozioni del Prime Day 2025 sono online e continueranno fino a venerdì 11 luglio. Per approfittare delle offerte disponibili e risparmiare, puoi attivare gratuitamente Prime per 30 giorni. Non andrai incontro ad alcuna spesa: potrai disattivare il rinnovo prima della scadenza.