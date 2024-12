CROLLA il PREZZO della TV 4K da 43 pollici di LG: eccola

Ecco un’offerta imperdibile da Amazon per chi è alla ricerca di una nuova TV 4K da 43 pollici: quella della serie LG UT80, lanciata sul mercato quest’anno, ha appena raggiunto il suo prezzo minimo storico. Grazie alla promozione in corso la puoi acquistare a soli 276 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo considerando la qualità garantita dal brand e le caratteristiche integrate.

LG UT80: TV 4K da 43 pollici a soli 276 euro

Innanzitutto, c’è la piattaforma webOS con applicazioni preinstallate per l’accesso a tutti i principali servizi di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN e così via), mediante connettività Wi-Fi o Ethernet. Poi, a garantire prestazioni elevate sono il processore α5 Gen7, il supporto alla modalità HDR10 Pro, alla Filmmaker Mode e la compatibilità nativa con l’assistente Alexa. Ancora, il telecomando con puntatore in dotazione permette un utilizzo facile e intuitivo di ogni funzionalità. Scopri gli altri dettagli nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 276 euro è un affare da cogliere al volo. Quella proposta da Amazon sul modello della gamma LG UT80 è l’offerta migliore di oggi se vuoi mettere in salotto (o in qualsiasi altra stanza della casa) una TV 4K di qualità elevata, risparmiando.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. La disponibilità è immediata con la consegna gratis entro pochi giorni se la ordini adesso. Non abbiamo dubbi sul fatto che andrà a ruba: approfittane prima del sold out e verifica le tempistiche esatte nella scheda del prodotto.