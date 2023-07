Xiaomi Redmi Note 11S, crolla il prezzo: -130 euro

Tra le migliori offerte di oggi che anticipano il Prime Day su Amazon, segnaliamo quella relativa allo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S, proposto al suo prezzo minimo storico. La promozione in corso permette di acquistarlo approfittando di uno sconto di ben 130 euro rispetto al prezzo di listino. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: la riduzione della spesa è applicata in automatico.

130€ di sconto per Xiaomi Redmi Note 11S

Con sistema operativo Android e interfaccia personalizzata MIUI, garantisce l’accesso a tutti i giochi e le applicazioni distribuiti attraverso la piattaforma Google Play. Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display AMOLED da 6,43 pollici (90 Hz, risoluzione FHD+), processore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, supporto dual SIM, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi Note 11S, nella sua elegante colorazione Graphite Grey, al prezzo finale di soli 149,90 euro, mai così basso, grazie allo sconto di 130 euro rispetto al listino. È venduto e spedito direttamente da Amazon con la spedizione gratuita e la consegna a domicilio garantita in un paio di giorni al massimo: chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà a casa entro mercoledì.

Quella sullo smartphone è solo una delle offerte che anticipano l’appuntamento con Prime Day. L’evento prenderà ufficialmente il via domani (martedì 11), coinvolgendo esclusivamente gli abbonati Prime. Gli altri potranno comunque partecipare iniziando subito il mese di prova per l’accesso senza spese ai benefici della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.