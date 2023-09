CROLLA il prezzo dello Xiaomi Watch S1 con display indistruttibile

Crolla il prezzo dello Xiaomi Watch S1, lo smartwatch con display indistruttibile in cristallo zaffiro. Acquistalo subito su Amazon a 119 euro, invece di 249,99 euro. Si tratta di un’occasione unica da prendere subito al volo, prima che le scorte terminino in sold out. Con ben 117 Modalità di Allenamento, indossi al polso un vero e proprio personal trainer in grado di monitorare ogni tuo sforzo e obiettivo.

Tra l’altro, se sei un cliente Amazon Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, selezionando Cofidis prima del check out, puoi decidere di pagarlo in comode rate. Davvero niente male questa super promozione e tutti i vantaggi inclusi! Ma questo orologio è davvero speciale. Io display con tecnologia AMOLED HD da 1,43 pollici è spettacolare. Guarda tutto in una qualità superiore.

Xiaomi Watch S1: full optional e materiali premium a prezzo low cost

Scegli Xiaomi Watch S1 a prezzo low cost senza rinunciare al massimo della qualità possibile. Questo smartwatch è spettacolare. Grazie al GPS doppia banda ottieni un tracciamento dei tuoi percorsi sempre veloce e preciso. Grazie all’integrazione delle telefonate Bluetooth puoi rispondere direttamente dall’orologio senza dover prendere lo smartphone. Paga senza portafoglio grazie ai Pagamenti NFC integrati.

Impermeabile all’acqua, lo porti sempre con te e ovunque senza problemi né restrizioni. Inoltre, con il monitoraggio attivo della salute monitori costantemente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno, livello di stress, fasi del ciclo e molto altro ancora. Cosa aspetti? Acquistalo subito a soli 119 euro, invece di 249,99 euro. E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.