-501€: è CROLLATO il PREZZO del MacBook Pro con chip M4 Pro

Il MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M4 Pro e SSD da 512 GB è in sconto di ben 501 euro su Amazon. Un laptop pensato per chi lavora ad alto livello e ha bisogno di un portatile che sappia coniugare prestazioni professionali, mobilità e una perfetta integrazione nell’ecosistema della mela morsicata. È versatile, elegante e pronto a ogni sfida: dalla programmazione complessa alla creazione di contenuti multimediali in alta definizione. Non lasciarti sfuggire l’offerta di oggi.

Sconto record per MacBook Pro con chip M4 Pro

Potenza di calcolo ed efficienza energetica si fondono in un design caratterizzato dallo stile inconfondibile del brand. Il processore di ultima generazione può gestire compiti intensivi come la compilazione di codice su larga scala, il photo editing o l’elaborazione video, mantenendo comunque un’autonomia fino a 22 ore. Tra gli altri punti di forza ci sono lo schermo Liquid Retina XDR con luminosità di picco da 1.600 nit, il comparto audio con sei altoparlanti e Dolby Atmos, tre microfoni, la videocamera da 12 megapixel con tecnologia Center Stage, la possibilità di collegare due monitor esterni, tre porte Thunderbolt 5, una HDMI, uno slot SDXC, MagSafe 3 per la ricarica e il classico jack per le cuffie. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella pagina dedicata.

Il sistema operativo è ovviamente macOS con supporto nativo alle funzionalità della suite Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale. Approfitta dello sconto di 501 euro e acquista la versione da 512 GB del MacBook Pro con chip M4 Pro al prezzo di 1.998 euro (invece di 2.499 euro come da listino ufficiale). La colorazione è Nero siderale.

Puoi stare tranquillo per quanto riguarda vendita e spedizione: sono entrambe gestite da Amazon. C’è anche la consegna gratuita. Se lo ordini adesso potrai metterlo sulla tua scrivania già entro domani.