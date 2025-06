È crollato di 101€ il prezzo del tablet Xiaomi Pad 7 con HyperAI

Ti segnaliamo lo sconto di 101 euro su Amazon che sta facendo crollare il prezzo di Xiaomi Pad 7. Se stai cercando un tablet evoluto, ideale per lo streaming e non solo, è l’affare giusto per te. Il suo display 3.2K da 11,2 pollici lo rende perfetto per la riproduzione dei contenuti multimediali, anche in modalità HDR. Inoltre, collegandolo a una tastiera wireless diventa all’istante un piccolo notebook per la produttività in movimento.

Xiaomi Pad 7, il tablet Android con HyperAI

Il cuore pulsante è costituito dal processore Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm con GPU Adreno e motore AI, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ci sono poi le fotocamere da 13 e 8 megapixel, la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e quattro altoparlanti. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla batteria da 8.850 mAh con autonomia elevata e supporto alla ricarica Turbo da 45 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata HyperOS, accesso a Google Play per scaricare le applicazioni e funzionalità di intelligenza artificiale grazie a HyperAI. Scopri di più nella scheda completa.

L’offerta a tempo di oggi porta il tablet Xiaomi Pad 7 al suo prezzo minimo storico di soli 298 euro, con uno sconto di 101 euro sul listino ufficiale. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Nella confezione sono inclusi il cavo USB-C per la ricarica e l’accessorio ring holder.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratis. La disponibilità è immediata. Infine, ti segnaliamo che il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5. Scegli la colorazione della scocca che preferisci tra Gray, Blue e Green, la spesa finale non cambia.