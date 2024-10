Crollo il prezzo per JBL Flip 6, la musica è potente a prezzo stroncato

JBL Flip 6 è la cassa Bluetooth che portata in giro ti fa diventare l’anima della festa. In bagno, durante le tue avventure e anche al mare quando arriva la stagione calda. Questo prodotto è sensazionale perché nonostante le dimensioni ridotte, suona così potente da frati smuovere le ossa. Resistente e robusta, inoltre, non si scalfisce minimamente anche nelle situazioni più sfrenate. Puoi acquistarla subito a 86,99€ su Amazon con uno sconto del 42%, il prezzo crolla letteralmente quindi non perdere questa occasione.

JBL Flip 6, perché acquistare questa cassa Bluetooth?

Straordinariamente comoda e pratica. La cassa Bluetooth JBL Flip 6 la porti ovunque con te e ti soddisfa ogni volta che la accendi. La connessione è istantanea con tutti i tuoi dispositivi e ti offre una qualità eccellente grazie allo standard avanzato. Non avere paura di rovinarla perché è sia robusta che resistente ma soprattutto impermeabile per poterla portare al mare, in piscina e persino in bagno.

Con 12 ore di autonomia dalla sua parte, ti permette di goderti la tua playlist preferita senza paura che la musica finisca presto. Gestisci la riproduzione direttamente dallo smartphone o usando i comandi fisici sulla parte superiore.

Gli altoparlanti hanno una potenza da 30 Watt e grazie al loro design a tutto tondo, raggiungono una copertura di 360° rendendo l’audio pieno e immersivo ovunque tu ti trovi. Con JBL PartyBoost hai la possibilità di abbinare due di questi speaker insieme e propagare la musica in modo più vasto.

A soli 86,99€ su Amazon, la JBL Flip 6 è la cassa Bluetooth da acquistare al volo. Se ami sentire i tuoi brani preferiti in qualità ottimizzata, lo sconto del 42% è la tua occasione da prendere subito.

Le spedizioni, ricorda, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.