Crucial BX500 da 1 TB: torna l'offerta BOMBA di Amazon!

Per un computer con tempi di avvio rapidi e zero attese durante il caricamento o l’elaborazione dei contenuti, scegliere unità SSD per lo storage è d’obbligo: in questo caso vi segnaliamo un’offerta interessante disponibile oggi su Amazon e riguardante la Crucial BX500 da 1 TB proposta con il 27% di sconto. Il prezzo di listino di 110,25 euro scende fino a 79,99 euro. È un'offerta ciclica che si ripresenta spesso, ma è sempre una delle più apprezzate nella piattaforma di e-commerce.

Crucial BX500 da 1 TB: caratteristiche principali

Le performance sono elevate dato che si arriva a una velocità di 540 MB/s nel trasferimento dei dati in lettura e a 500 MB/s durante la fase di scrittura. Il form factor è ovviamente quello da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA. Tra gli altri punti di forza la tecnologia Micron 3D NAND. Tutto questo al prezzo di 79,99 euro anziché a 110,25 euro come da listino. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre.

Ricordiamo, infine, che Crucial viene supportata dalla qualità e dall’innovazione ingegneristica di Micron la quale ha prodotto tra le tecnologie di memoria e archiviazione più avanzate al mondo. Questa è l'unica volta in cui vi diciamo di non correre per l'acquisto perché tanto ricapiterà qualche altra volta questo tipo di offerta, però vi consigliamo ugualmente di prestare attenzione perché il prodotto è davvero ottimo e il prezzo è competitivo.