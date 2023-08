SSD fino a 4TB (NVMe, 5000MB/s) lo sconto arriva al 64%

Con una capacità fino a 4 TB che permette di archiviare file e documenti senza preoccuparsi del loro peso, la linea Crucial P3 Plus di SSD è protagonista oggi di sconti fino al 64% su Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani su unità di storage dalle performance senza compromessi, a prezzi fortemente ridotti, per rinnovare il proprio computer o assemblarne uno nuovo. Passiamone in rassegna i punti di forza principali.

Crucial P3 Plus: che affare le SSD su Amazon

Le prestazioni sono da top di gamma assoluto: arrivano fino a 5.000 MB/s di velocità in lettura e 4.200 MB/s in scrittura grazie all’impiego della tecnologia NVMe (PCIe Gen4 x4) e al sistema Advanced 3D NAND di Micron. È dunque adatta per le applicazioni in cui è richiesto l’accesso rapido ai dati e durante la loro elaborazione, dalla produttività al gaming, fino alla creazione dei contenuti. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Le oltre 7.200 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterle alla prova, con un voto medio che si attesta a 4,7/5 stelle, rappresentano una garanzia. Ecco quali sono le versioni proposte in offerta oggi. Vale la pena sottolineare che sono tutte vendute e spedite da Amazon, senza intermediari.

Per le unità appena elencate, l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. Scegliendo di approfittare della promozione e di effettuare subito l’ordine, dunque, arriveranno direttamente a domicilio già questa settimana, senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.