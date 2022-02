Crucial P5 500GB: velocità da 6600MB/s ad un prezzo incredibile

Trovare un SSD NVMe che offra le velocità del nuovo protocollo PCIe 4.0 ed un prezzo accessibile non è semplice, ma esiste e si chiama Crucial P5 Plus. Si tratta di un’unità caratterizzata da prestazioni eccellenti ed un prezzo contenuto, unite all’affidabilità di un leader nel settore delle memorie, oggi disponibile a soli 87 euro su Amazon per il taglio da 500GB.

SSD NVMe Crucial P5 Plus: caratteristiche tecniche

La proposta di Crucial è un tradizionale SSD con fattore di forma M.2 2280. È indispensabile quindi avere a disposizione l’apposito slot sulla scheda madre per alloggiarlo all’interno del PC. In ogni caso la maggior parte dei computer desktop e laptop attuali, nonché i Mini PC, possiedono un’interfaccia di questo tipo. Si tratta, infatti, di una delle unità più adottate dai professionisti per espandere lo spazio di archiviazione del proprio Mini PC, senza rinunciare in alcun modo a performance al top. Come premesso, il protocollo utilizzato è quello PCIe 4.0 che fornisce velocità di trasferimento che raggiungono i 6600MB/s in lettura e 4000MB/s in scrittura. Tuttavia, rimane retrocompatibile con il protocollo precedente, seppur con qualche piccola rinuncia dal punto di vista delle prestazioni massime.

Una delle feature più interessanti è la perfetta compatibilità con la nuova ammiraglia di casa Sony, Play Station 5. Il disco, infatti, rispetta tutti i requisiti di performance richiesti da Sony per la sua console. Ad accompagnare l’unità non manca lo strumento Storage Executive che ti consente di gestire lo spazio disponibile e verificare in tempo reale lo stato di salute. Presente la possibilità di clonare il vecchio hard disk per un passaggio rapido e semplice al nuovo SSD. Non mancano le capacità crittografiche per garantire la massima sicurezza ai propri dati e una garanzia di ben 5 anni.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Crucial P5 Plus 500GB è disponibile su Amazon a soli 87,49 euro per un risparmio di circa 25 euro sul prezzo di listino.

