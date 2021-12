Crucial P5: SSD NVMe M2 da 2 TB a prezzo stracciato

Prestazioni, affidabilità e capacità elevata: Crucial P5. In questo momento la SSD da 2 TB della linea è disponibile su Amazon con uno sconto di ben 106,90 euro sul prezzo di listino, l'occasione perfetta per chi sta assemblando un nuovo computer o sta pensando all'upgrade hardware di quello in uso.

SSD in sconto: Crucial P5 a -34% su Amazon

Dal punto di vista delle performance, questa unità NVMe PCIe M.2 2280 è in grado di arrivare alla velocità di 3.400 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (3.000 MB/s in scrittura), così da ridurre al minimo i tempi di attesa durante l'avvio o il caricamento e l'elaborazione dei contenuti grazie alla tecnologia tecnologia 3D NAND. È la scelta consigliata a giocatori hardcore, professionisti e designer e più in generale a coloro che si trovano quotidianamente alle prese con carichi di lavoro intensivi. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la versione da 2 TB della SSD Crucial P5 al prezzo di 209,99 euro invece di 3216,89 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.