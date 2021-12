LG Gram 14Z90P: il miglior portatile professionale scontato di 500 euro

Se sei alla ricerca di un buon portatile, le offerte di Natale di Amazon propongono uno sconto sensazionale su uno dei migliori in assoluto. Stiamo parlando dell’LG Gram 14Z90P, un ultrabook professionale ad alte prestazioni, oggi scontato di ben 500 euro. Un affare incredibile. Vi segnaliamo che al momento della pubblicazione risultano pochi pezzi disponibili, di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità in seguito.

Computer portatile LG Gram 14Z90P: caratteristiche tecniche

L’LG Gram è l’ultima gamma di laptop professionali dell’azienda caratterizzati da una scheda tecnica al top della categoria. Lo chassis è realizzato completamente in lega di magnesio e Nano Carbon per la massima robustezza unita ad un peso inferiore a un chilo. Il display è un IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD e un rapporto di 16:10. In particolare, quest’ultimo garantisce un’area di visione più ampia, ideale per i creatori di contenuti e editor di foto e video. Non manca una webcam integrata nella cornice superiore con doppio microfono con cancellazione del rumore, pur lasciando le cornici davvero sottili. Ottima la tastiera, retroilluminata, con profilo ribassato e layout completo in italiano per una digitazione veloce e confortevole. Ampio il touchpad che consente una gestione del cursore estremamente precisa. Non manca nemmeno un lettore di impronte digitali posto sotto il pulsante di accensione. Dal punto di vista del design si tratta di un laptop decisamente compatto e leggero, perfetto da portare sempre con sé.

Prestazioni

A muovere l’hardware ci pensa un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,2GHz. Da non sottovalutare la scheda video integrata Intel Iris Xe che offre ottime prestazioni anche in gaming, riuscendo a far girare i giochi più recenti in Full HD con un buon framerate. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da ben 512GB, il tutto naturalmente espandibile. Per quanto riguarda la RAM è disponibile uno slot in cui aggiungere un secondo banco per un massimo di 32GB. Lo spazio di archiviazione, invece, può essere aumentato sia sostituendo l’SSD preinstallato che aggiungendo un secondo disco da 2,5 pollici. Il computer, inoltre, fa parte della nuova piattaforma Intel Evo, una gamma di PC ad alte prestazioni che devono rispettare dei requisiti davvero rigidi. Un esempio è la durata minima di 9 ore per la batteria. Il Gram però va ben oltre, offrendo una mostruosa autonomia fino a 18,5 ore. Nel complesso, uno dei migliori laptop Windows che tu possa acquistare al momento.

Grazie ad uno sconto del 33%, l’LG Gram 14Z90P è disponibile su Amazon a soli 999 euro per un risparmio sul prezzo di listino di ben 500 euro. Un affare incredibile.