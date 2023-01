SSD portatile da 1 TB: questa Crucial è in offerta

Altro che chiavette e microSD: il supporto definitivo per l’archiviazione dei dati e il loro trasferimento è una SSD portatile: quella della serie Crucial X6 con capacità pari a 1 TB oggi è protagonista di un forte sconto su Amazon che la rende un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il marchio, un brand controllato dal leader del settore Micron, è garanzia di qualità e affidabilità.

Crucial X6: SSD portatile da 1 TB in forte sconto

A livello di prestazioni, l’unità arriva a toccare una velocità di 800 MB/s durante il trasferimento dei dati, riducendo così al minimo le attese, grazie alla compatibilità con lo standard USB 3.2 e all’impiego di un cavo USB-C. Nell’immagine qui sotto il design, davvero compatto: un centimetro di spessore e peso che si attesta a meno di 40 grammi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la SSD portatile da 1 TB della linea Crucial X6 al prezzo finale di 91,99 euro invece di 129,77 euro come da listino, grazie all’offerta Amazon in corso. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio (o presso un Locker) entro un giorno: se la ordini subito, domani l’unità sarà a casa tua, sulla scrivania o nello zaino.

