Crucial X9: SSD portatile 1 TB in sconto e adattatore in omaggio

Segnaliamo l’offerta di Amazon che vede protagonista Crucial X9, un SSD portatile dalle prestazioni elevate, in questo caso nella sua versione da 1 TB. Si può parlare di un bundle, poiché include l’adattatore da USB-C a USB-A che lo rende universalmente compatibile con ogni dispositivo, dai computer a quelli mobile. È la scelta giusta per avere sempre con sé o per spostare contenuti di grandi dimensioni, così come per gestire i backup periodici.

SSD portatile: l’offerta di Amazon per Crucial X9

Tra le caratteristiche che vale la pena mettere in evidenza c’è la velocità fino a 1.050 MB/s durante il trasferimento dati in fase di lettura (fino a 975 MB/s in scrittura), ideale per ridurre le attese e per quelle situazioni in cui è richiesta un’elaborazione molto reattiva. C’è poi la certificazione IP55 che assicura la resistenza sia all’acqua che alla polvere, senza dimenticare la scocca protettiva che ne tutela l’integrità anche in caso di cadute accidentali da due metri di altezza. Scopri di più nella descrizione completa.

Il bundle che include l’SSD portatile da 1 TB della gamma Crucial X9 e l’adattatore del marchio (da USB-C a USB-A) in sconto a 107,98 euro, il minimo storico da quando è in vendita. L’offerta di Amazon potrebbe andare sold out da un momento all’altro: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Con l’ordine immediato arriverà a casa entro un paio di giorni, potendo contare sulla consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Il voto medio assegnato da oltre 4.400 recensioni è 4,5 stelle su 5.