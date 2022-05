Crypto.com e Shopify per pagare con le criptovalute

Iniziative come quella appena nata dalla stretta di mano tra Crypto.com e Shopify possono concretamente contribuire a diffondere l’utilizzo delle criptovalute come metodo di pagamento per le spese quotidiane. Così facendo, gli esercenti che si affidano alla piattaforma e-commerce saranno in grado di incassare quanto dovuto dagli acquirenti sotto forma di asset digitali. In un primo momento il supporto è garantito per BTC, ETH, CRO, USDC, SHIB, DOGE e una decina di altri.

Pagamenti in criptovalute con Crypto.com Pay e Shopify

Non si tratta della prima integrazione di questo tipo per Shopify, che nel recente passato ha già siglato accordi del tutto simili con Strike, Coinbase e BitPay. Dal settembre dello scorso anno c’è a bordo anche l’italiana Satispay.

Tornando a Crypto.com, tutti i dettagli relativi alle modalità di funzionamento e alle commissioni sono reperibili nel comunicato stampa ufficiale.

Crypto.com Pay permette ai commercianti di ricevere criptovalute istantaneamente, da una base globale in continua crescita di utenti dell’app Crypto.com, in tutto il mondo e con zero commissioni sulle transazioni.

Partnership di questo tipo possono giocare un ruolo importante per spingere quella che gli addetti ai lavori chiamano adozione. La volontà dichiarata mira a promuovere l’impiego delle criptovalute in un contesto quotidiano e reale, per le spese di tutti i giorni. Si va così oltre l’ambito del trading e della mera speculazione che, come visto anche di recente, è la causa principale della volatilità degli asset. Quanto avvenuto con il #cryptocrash delle scorse settimane ne è un’ennesima testimonianza.

Di recente, Shopify ha portato in Italia la propria soluzione POS, realizzata in modo da creare un legame tra il canale di vendita online e i negozi fisici.

