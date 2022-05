Shopify POS, da oggi anche in Italia

Shopify ha annunciato l’esordio in Italia di Shopify POS, una soluzione che “permette ai propri merchant di accettare pagamenti presso i negozi fisici e, in quanto perfettamente integrata alla piattaforma e-commerce di Shopify, di sincronizzare le vendite in store e in rete, monitorando così in tempo reale l’andamento del proprio business“.

Online e offline per me pari sono

Shopify nasce come una piattaforma che vuol facilitare l’approdo online dei negozi e semplificare l’esperienza di e-commerce da parte di chiunque abbia prodotti da vendere. Shopify fa qualcosa di ulteriore: crea un vero e proprio ponte tra il negozio fisico e quello online, superando il divario tra reale e virtuale e portando tutto sul medesimo piano dialogico esercente/acquirente.

Obiettivo dichiarato: “aiutare le realtà imprenditoriali a implementare in maniera semplice, completa ed efficace una strategia omnicanale in grado di rispondere alle nuove abitudini di acquisto dei consumatori e restare quindi competitivi. Il lancio di Shopify POS segna l’ingresso di Shopify nel retail fisico anche in Italia, una scelta che permette all’azienda di supportare i propri merchant nella vendita su tutti i canali: dall’e-commerce con dominio proprio ai principali marketplace, passando per i social network e, da ora, anche i negozi offline“.

Grazie ad un lettore di carte certificato, denominato Wise Pad 3 e collegato direttamente al software Shopify POS, è possibile consentire il pagamento con qualsiasi carta di credito, alla medesima tariffa e senza costi nascosti aggiuntivi.

Un nuovo modo di intendere la customer journey

La customer journey oggi prevede numerosi touchpoint e può iniziare e terminare su qualsiasi canale

Il concetto è semplice: alla luce di uno stravolgimento del rapporto tradizionale tra cliente e prodotto, dove i percorsi di ricerca ed acquisto assumono oggi contorni del tutto nuovi e spesso poco prevedibili, poter contare su un servizio in grado di portare rapidamente al checkout significa convertire con maggior efficienza e trovare così nuovi spazi e nuovi mercati. Il ragionamento sulla customer journey non può più essere isolato a vendite “online” e vendite “offline”, poiché ciò significa ignorare tutte quelle dinamiche che esulano dal punto in cui si concretizza la compravendita. Shopify POS è, anzitutto, una scelta di libertà e una mano tesa al potenziale cliente, offrendogli soluzioni e opportunità che fanno di Shopify la piattaforma sulla quale il negozio prende forma, il carrello assume concretezza e il POS chiude il rapporto.

Secondo una nostra recente ricerca globale condotta su un campione rappresentativo di merchant, l’abbattimento dei silos organizzativi tra negozi fisici e digitali è una delle più grandi sfide per il 2022. In particolare, la difficoltà maggiore consiste proprio nell’integrazione delle operazioni e dei dati di vendita tra online e offline. Con Shopify POS puntiamo a risolvere questa complessità, permettendo agli imprenditori di mettere in pratica una strategia omnicanale in grado di intercettare i bisogni dei consumatori. Grazie all’arrivo di Shopify POS, molto presto anche i merchant italiani potranno avere questo vantaggio Paolo Picazio, responsabile dello sviluppo del mercato italiano di Shopify

L’iniziativa è in parte una risposta a quel Buy with Prime che Amazon ha lanciato nei giorni scorsi. Seppur da percorsi e prerogative differenti, entrambi i poli stanno tentando di creare ponti verso entità esterne ai rispettivi servizi, così da ampliare il perimetro d’azione ed i margini potenziali in questo percorso di digitalizzazione del mercato. Amazon può spendere dalla sua il forte valore aggiunto accumulato nella logistica, ma Shopify ha dalla propria una suite di servizi per negozi ed esercenti che può semplificare la messa a terra di legittime ambizioni di e-commerce. Shopify POS è la scintilla che in Italia ancora mancava e che ora molti piccoli imprenditori potranno studiare al meglio per valutarne caratteristiche, vantaggi e prerogative.