Sui negozi Shopify si può pagare con Satispay: ecco come fare

Satispay e Shopify hanno comunicato un grande passo congiunto in avanti: siglata la partnership tra i due gruppi per portare i pagamenti dell'app a disposizione dei merchant che vendono online tramite la piattaforma per l'e-commerce. L'automatismo sarà un forte traino per il sistema di pagamento e un aiuto ulteriore ai negozianti che intendono adottare più sistemi di pagamento, generando una inevitabile sinergia win-win tra le parti a tutto vantaggio del cliente finale.

Satispay + Shopify

L'accordo porta ai negozianti di Shopify una community da oltre 1,8 milioni di utenti (in crescita): l'accordo sortirà i suoi effetti fin da subito in Italia e presto l'apertura è annunciata anche in altri mercati europei.

L’obiettivo di Shopify è costruire il sistema operativo per il mondo retail per il futuro del commercio. Lo facciamo mettendo a disposizione di chiunque, anche di chi non dispone di conoscenze tecnologiche ed esperienza, una piattaforma all-in-one semplice da utilizzare per avviare, far crescere e gestire un’attività. In Satispay abbiamo trovato il partner ideale per accompagnarci in questo percorso. Oltre alla soluzione di pagamento firmata Shopify, Shopify Payments, da oggi diamo un'altra opportunità ai nostri merchant: offriamo ancora più flessibilità attraverso l’utilizzo di una delle piattaforme di mobile payment più diffuse in grado, inoltre, di fidelizzare la clientela Paolo Picazio, responsabile per lo sviluppo del mercato italiano di Shopify

Il negoziante che sceglie Shopify per portare online le proprie attività di vendita e la propria vetrina potrà trovare Satispay tra i programmi di pagamento utilizzabili; l'acquirente che vorrà comprare su negozi sviluppati su Shopify avrà a disposizione la comodità del pagamento sicuro via app che Satispay mette a disposizione. Ma non solo: i 160 mila esercenti che già utilizzano Satispay avranno un canale privilegiato per approdare online con i propri prodotti, potendo così inseguire una strategia omnicanale e moltiplicare le proprie opportunità di vendita.

La transazione sarà facilitata, i costi resteranno oltremodo limitati e le parti andranno a mettere a punto un nuovo ed ulteriore tassello nella corsa verso la trasformazione digitale del commercio. Non si tratta infatti soltanto di portare online i prodotti, ma di creare un'esperienza valida a tutto tondo, senza ostacoli, tale da rassicurare tanto il venditore quanto l'acquirente.

In un mercato in continua crescita, l’integrazione con Shopify rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di Satispay che mira ad accompagnare qualsiasi tipo di esercente nella definizione di politiche di vendita omnicanale, integrando anche nell'ecommerce quella semplicità di utilizzo che ha da subito conquistato il canale fisico e che – trasferita online – contribuisce ad accelerare la chiusura delle transazioni, abbattendo le percentuali di abbandono del carrello Dario Brignone, Co-Founder e CTO di Satispay

L'app Satispay è disponibile qui per lo Shopify App Store. Pagare online è oltremodo facile: si mettono i prodotti nel carrello, si seleziona Satispay, si punta con lo smartphone il QR Code che appare a schermo e si procede con il pagamento senza l'immissione ulteriore di alcuna password.

Non c'è più distanza tra l'acquisto online e l'acquisto in presenza, se non nella logistica per la consegna del prodotto: Shopify digitalizza il negozio così come Satispay rende digitale la transazione di denaro, mettendo così nel puzzle i due tasselli fondamentali dell'esperienza di acquisto. La collaborazione rende integrato questo processo, facilitando il compito per esercenti e acquirenti e migliorando considerevolmente l'esperienza per ambo le parti.