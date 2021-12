Crypto Finance acquisita da Deutsche Börse: criptovalute entrano in borsa

L'accordo iniziato a giugno tra Deutsche Börse e Crypto Finance si è concluso il 15 dicembre. La nota società per la gestione e lo scambio di azioni e titoli acquistando una quota di maggioranza dell'azienda svizzera di fondi di investimento crypto ha aperto, per così dire, la strada alle criptovalute facendole approdare in borsa.

Le criptovalute approdano in borsa dopo l'accordo tra Deutsche Börse e Crypto Finance

Un accordo importantissimo nel mondo non solo della finanza, ma anche delle criptovalute. L'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Deutsche Börse in Crypto Finance apre lo scenario a nuove opportunità di investimento. Come si evince da una nota ufficiale, l'obiettivo è quello di creare non solo le fondamenta, ma anche un vero e proprio ecosistema europeo regolamentato per l'investimento e il trading di criptovalute:

L'acquisizione pone le basi per la creazione di un ecosistema indipendente, trasparente e altamente scalabile per le risorse digitali ai sensi della normativa europea. Deutsche Börse sarà ora in grado di fornire ai propri partner e clienti un accesso diretto e facile ai servizi di asset digitali, compresi i servizi post-negoziazione. Un'ampia gamma di risorse digitali è messa a disposizione dei clienti esistenti e dei nuovi partecipanti al mercato tramite le loro piattaforme consolidate. Inoltre, le sinergie serviranno a ottimizzare processi e sistemi.

Altrettanto entusiasta il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione che ha sostituito il posto del co-fondatore di Crypto Finance, Tobias Reichmuth, Eric Leupold:

Grazie alla comprovata esperienza di Crypto Finance e alle tecnologie che hanno sviluppato, ora possiamo consentire alle istituzioni finanziarie e agli investitori professionali di entrare nel mercato degli asset digitali. Questo è un passo avanti nella nostra strategia di asset digitali.

Gli investitori tradizionali si mostrano sempre più interessati al mondo delle criptovalute. Questo è un segnale positivo. Si prevedono quindi nuovi scenari e uno sdoganamento di questo mercato. Anche perché certe occasioni non si possono perdere e questa è stata una settimana d'oro per le criptovalute minori.