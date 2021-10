Crypto Smart è la piattaforma italiana per investire in asset digitali

Chi desidera investire in asset digitali si trova oggi di fronte a una moltitudine di piattaforme tra le quali scegliere, dagli exchange ai broker. Orientarsi in un'offerta sempre più diversificata non è semplice, per chi si approccia a questo mondo così come per chi ha già dimestichezza con Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Ogni timore è comprensibile, dopotutto si sta per mettere mano al portafogli. Ecco perché è bene farlo scegliendo di affidarsi al giusto partner: è qui che entra in gioco Crypto Smart, neonata realtà 100% italiana che propone una formula accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questo affascinante mondo ricco di opportunità.

Criptovalute e asset digitali: investire in modo sicuro con Crypto Smart

I suoi fondatori non si nascondono, ci mettono la faccia: Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri e Alessandro Frizzoni, questi i tre imprenditori con alle spalle esperienze di successo che hanno deciso di dar vita al progetto, nel momento in cui la pandemia non accennava ad allentare la propria morsa, ma come noto da ogni crisi derivano sempre grandi occasioni. Questa la missione, messa nero su bianco attraverso le pagine del sito ufficiale.

Come imprenditori che vivono in Italia, ci siamo resi conto che c'è una mancanza di accesso alle criptovalute e agli Asset Digitali nel paese. Specialmente per le persone comuni, piccoli risparmiatori e famiglie. La finanza, per essere davvero democratica, deve essere facile da capire, affidabile e poco costosa.

La società ha sede a Perugia, in Umbria, domiciliata interamente entro i confini nazionali e soggetta al rispetto di tutte le norme vigenti nel nostro paese, incluse quelle riguardanti la privacy e l'antiriciclaggio. Niente conti off-shore da cui far transitare i capitali, niente organigrammi opachi e proprietà irraggiungibili collocate chissà dove. Nessun legame con grandi gruppi bancari o finanziari, nessun conflitto di interesse. Totale indipendenza.

La trasparenza è un valore imprescindibile per la squadra di Crypto Smart, così come la possibilità offerta ai clienti di contattare un servizio di assistenza 24/7 in modo da sciogliere qualsiasi dubbio o rispondere a ogni domanda in caso di necessità. Nulla è trascurato nemmeno sul fronte della sicurezza, con la tutela dei dati personali e delle transazioni che avviene mediante l'impiego degli standard più rigorosi, dalla protezione degli account con un secondo fattore di autenticazione alla conservazione delle chiavi all'interno di cold wallet offline.

Il cliente è il padrone totale del proprio portafoglio

L'offerta proposta si basa su un principio fondamentale: Il cliente è il padrone totale del proprio portafoglio . Che si scelga di investire in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin o in altre criptovalute, non ci sono in mezzo intermediari, le quotazioni possono essere monitorare in tempo reale e gli investimenti gestiti quando lo si desidera.

A differenziare Crypto Smart dal resto delle piattaforme della categoria è anche la modalità scelta per depositare i fondi: con bonifico bancario. L'apertura del conto e la gestione del wallet sono totalmente gratuiti, per i movimenti sono previste commissioni mai superiori allo 0,2%.

L'Academy, per imparare

Investire in asset digitali è un'operazione ormai alla portata di tutti, ma come per ogni altra forma di transazione che prevede un impegno economico, è bene farlo con la necessaria conoscenza delle dinamiche che regolano questo mercato. Ecco il motivo che ha spinto Crypto Smart a portare online la propria Academy, uno spazio in cui chiunque, anche i neofiti, possono apprendere i principi del trading, approfondendo ad esempio il funzionamento della tecnologia blockchain e le origini delle più importanti criptovalute.

I contenuti, pubblicati di continuo, sono liberamente accessibili, così da poterne fruire prima di cimentarsi con le prime attività di trading. È possibile consultarli anche solo per imparare su quali basi poggia il concetto di finanza decentralizzata, cos'è il mining e cosa ha portato un progetto come quello legato a Bitcoin a definire un nuovo paradigma nell'ambito dell'economia mondiale.