Ethereum: la certezza di prelevare i tuoi ETH quando vuoi

C’è un valore che più di ogni altro può e deve caratterizzare gli exchange ai quali ci si rivolge per i propri investimenti in criptovalute: questo valore è la sicurezza. “Sicurezza” è un termine ampio, che non va confusa esclusivamente con i risvolti informatici, con la necessità di account sicuri e con server blindati. Nel giorno dell’importantissimo merge di Ethereum, bivio che evolve la criptovaluta attraverso il “proof of stake“, non va dunque distratta l’attenzione dall’importanza che gli intermediari ricoprono in questo comparto, poiché proprio la conoscenza dei termini, dei fatti e delle dinamiche nelle transazioni sono elemento centrale per la comprensione delle criptovalute e della sicurezza dei propri investimenti.

Cryptosmart è il nome che più di ogni altro ha scommesso su questo aspetto fin dal primo giorno, dando vita ad un punto di riferimento che ogni investitore italiano ha la possibilità di sfruttare a garanzia dei propri capitali, dei propri investimenti e della propria serenità.

Non conta dunque se il tuo portafoglio è costruito su Bitcoin o ETH, oppure su altre altcoin sulle quali hai riposto la tua fiducia: un buon wallet è sempre in grado di garantire piena reperibilità della criptovaluta, piena monetizzazione del suo valore e piena affidabilità dell’intermediario che ne ha cura.

Cryptosmart è certezza

C’è un aspetto che Cryptosmart aggiunge all’idea di sicurezza legata ad un exchange: si tratta della “certezza”. Cryptosmart, infatti, ha messo a punto un servizio che vuole anzitutto rassicurare gli utenti della possibilità di prelevare le proprie crypto come e quando vogliono, in massima libertà, sapendo di avere sempre a disposizione il proprio tesoretto senza quest’ultimo possa restare imbrigliato in ritardi, disfunzioni o capitali bloccati per qualsivoglia ragione.

Cryptosmart è, anzitutto, un exchange al 100% italiano. Soci, società, sede, giurisprudenza: l’exchange è iscritto all’OAM (Registro degli operatori di valute virtuali) e garantisce pertanto massima tracciabilità e pieno monitoraggio delle attività poste in essere.

Per i founder è questa una pietra miliare del proprio modo di proporsi all’utenza:

Come imprenditori che vivono in Italia, ci siamo resi conto che c’è mancanza di accesso alle criptovalute e agli asset digitali nel paese, specialmente per le persone comuni. La finanza, per essere davvero democratica, deve essere facile da capire e poco costosa.

Wallet sicuro

Cryptosmart svolge il ruolo di “custodial wallet“, offrendo pertanto all’utente un luogo ed un modo sicuri per custodire le proprie criptovalute. Un wallet di questo tipo è più sicuro rispetto ad una custodia privata su dispositivo hardware poiché si evita che smarrimento, danneggiamento o eventi imprevedibili possano mandare in fumo l’intero capitale: una criptovaluta depositata su server Cryptosmart è invece al sicuro, protetta dagli estremi dell’account di riferimento e garantita da un modello che consente di accedere al proprio valore in qualsiasi momento.

La promessa è chiara: le criptovalute sono custodite e conservate con un rapporto 1:1. Questo significa che se un utente è in possesso di 10 Bitcoin, in qualsiasi momento ha la possibilità di ritirare i propri 10 Bitcoin con effetto immediato. Cryptosmart non effettua operazioni di investimento con i capitali in deposito, potendo dunque sempre garantire l’accesso al wallet: è questa una caratteristica che non molti exchange sono in grado di offrire.

La sicurezza informatica si aggiunge alle certezze economiche, si arricchisce della trasparenza del sistema ed il tutto è ulteriormente impreziosito da una assistenza continuativa: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, è possibile accedere al supporto utenti tramite chat, e-mail e telefono.

Un altro modo di intendere il wallet per criptovalute, insomma, con un “made in Italy” di fondo che fa da cornice all’intero progetto.

In collaborazione con Cryptosmart