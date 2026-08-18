Cucina di tutto senza sforzo con Xiaomi Smart Air Fryer da 4,5L a soli 52€

Ti piace cucinare e hai spesso ospiti a casa? Allora sicuramente una friggitrice ad aria è ciò che fa al caso tuo e oggi la puoi avere a molto meno del suo prezzo. Se vai subito su eBay puoi acquistare la Xiaomi Smart Air Fryer da 4,5 litri a soli 52,99 euro, invece che 74,99 euro.

Sul pezzo di listino indicato da eBay c’è uno sconto del 29% che ti fa risparmiare 22 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere è davvero una grandissima promozione e non è da farsela scappare.

Xiaomi Smart Air Fryer da 4,5 litri a un prezzo shock

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo della Xiaomi Smart Air Fryer è ciò che la rende uno dei migliori acquisti di oggi. È una friggitrice ad aria molto elegante e compatta con un design minimal che sta bene in qualsiasi posto della cucina. Sulla parte frontale c’è un piccolo display dove potrai vedere ad esempio il timer che hai impostato e regolare anche la temperatura.

Grazie al suo cestello da 4,5 litri potrai mettere all’interno moltissime cose e cucinare porzioni abbondanti fino a 5 persone. Ha una griglia removibile inclusa e ti permette quindi di cuocere contemporaneamente due tipi di alimenti. Potrai impostare una temperatura da 40° C fino a 200° C e puoi impostare la cottura fino a 24 ore in anticipo in modo che sia pronto quando arrivi a casa. È dotata inoltre della connettività WiFi che, tramite l‘app Xiaomi Home, ti fa accedere a oltre 100 ricette preimpostate e ti permetterà di monitorare l’avanzamento della cottura da remoto.

Questa è sicuramente una grandissima promozione per cui non fartela scappare. Vai immediatamente su eBay e acquista la tua Xiaomi Smart Air Fryer da 4,5 litri a soli 52,99 euro, invece che 74,99 euro. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverla comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.