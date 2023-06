Cuffie Amazon Harman Eono Bluetooth al Minimo Storico: solo 25€

Solo per oggi le Cuffie Amazon Harman Eono Bluetooth le acquisiti a soli 25 euro, invece di 71,21 euro. Un incredibile minimo storico che sta facendo impazzire anche noi! Come dire di no a questo spettacolare invito? Per musica, televisione, gioco, chiamate e tanto altro, queste cuffie over ear sono perfette. La disponibilità immediata potrebbe terminare in pochissimo tempo, perciò devi essere super veloce!

La loro incredibile tecnologia offre fino a 35 ore di riproduzione con una sola carica e fino a 45 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore disattivata. La tecnologia ibrida di cancellazione del rumore garantisce un suono perfetto e privo di interferenze. Ogni nota è piacevole perché la maggior parte del rumore ambientale viene eliminata. Goditi ciò che vuoi ascoltare al meglio ovunque tu sia, senza dover alzare il volume a livelli pericolosi per il tuo udito.

Cuffie Amazon Harman Eono Bluetooth: ideali per tutto

Le Cuffie Amazon Harmand Eono Bluetooth sono ideali per qualsiasi situazione. Speciali per i tuoi viaggi, la loro struttura leggera ma resistente garantisce un comfort speciale. Addirittura, grazie al design pieghevole salvaspazio, puoi portarle facilmente con te nello zaino quando non le usi. Mentre stai ascoltando la tua musica preferita collegato allo smartphone puoi anche rispondere a un’eventuale chiamata in arrivo.

Acquistale subito a soli 25 euro, invece di 71,21 euro. Questo minimo storico è un’esclusiva per tutti i clienti Prime. Se ancora non ti sei iscritto al servizio registra un nuovo account e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.