Cuffie Beats EP: ti sembrerà di essere a un concerto (-40%)

Le cuffie Beats EP sono in promozione su Amazon: le acquisti a soli 59,90€ grazie al ribasso del 40%. In questo modo risparmi una quarantina di euro e ti porti a casa un prodottino che è un gioiello. Sei interessato? Allora ordinale subito così le ricevi in tempi rapidissimi e gratuiti.

Beats EP: il segreto di queste cuffie

Nonostante le cuffie con filo sembrino esser passate di moda, c'è ancora chi le ama. Se desideri avere una riproduzione piena e con bassi potenziati allora non puoi non optare per un paio Beats EP che di storia ne hanno fatta. Disponibili in colorazione nera, sono bellissime anche esteticamente.

Nonostante siano cablate, il filo ha una lunghezza tale da permetterti libertà di movimento e allo stesso tempo non essere fastidioso. Certo, per utilizzarle devi avere uno smartphone con entrata jack, ma se stai leggendo questa offerta sicuramente rientri tra questa tipologia di utente.

Realizzate con materiali di prima qualità sono molto resistenti e soprattutto confortevoli. Le imbottiture ti consentono di indossarle per numerose ore senza dover rinunciare a nulla. E poi vogliamo dirla tutta? Non vanno ricaricate quindi le hai sempre a disposizione.

Hanno un microfono integrato e quindi ci puoi persino fare chiamate mentre sono attaccate. Se hai un assistente da richiamare all'attenzione sentiti libero di farlo. Infine sul cavo è presente un mini telecomando con cui controlli la riproduzione.

Acquista subito le tue Beats EP su Amazon a soli 59,90€, saranno soldi ben spesi. Con le spedizioni Prime garantite le ricevi in sole 48 ore a casa tua. Se invece sei cliente standard hai la consegna gratuita disponibile nei punti di ritiro.

Ps: sono disponibili anche in altri tre fantastici colori.