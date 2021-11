Cuffie Beats Studio3 Wireless scontate di 180 euro: che BOMBA

Se sei in cerca di un buon paio di cuffie wireless, oggi ti riportiamo un’offerta pazzesca sulla regina delle on-ear senza fili. Stiamo parlando delle Beats Studio3 Wireless che raggiungono il minimo storico con uno sconto pazzesco di ben 180 euro su Amazon, senza dubbio uno dei best buy che segnerà il Black Friday di quest’anno.

Cuffie Bluetooth Beats Studio3 Wireless: caratteristiche tecniche

Le Beats Studio3 Wireless rappresentano un modello di riferimento per chiunque voglia una qualità del suono al top ed una funzionalità senza compromessi. Sono dotate di cancellazione del rumore attiva esclusiva PureANC, una tecnologia in grado di garantire un ascolto perfetto in ogni situazione. A questa si aggiunge la calibrazione in tempo reale che adatta automaticamente le cuffie all’ambiente circostante per un’esperienza ottimale. Si tratta, inoltre, del modello con chip W1 di Apple che si integra alla perfezione con l’intero ecosistema della società di Cupertino, dai dispositivi mobili alla Apple TV. Naturalmente le cuffie sono perfettamente compatibili anche con dispositivi Android grazie alla connettività.

Non manca, infatti, un’applicazione dedicata scaricabile dal Play Store che consente di gestirne completamente la configurazione. Sia da Android che iOS i controlli integrati nei padiglioni consentono di gestire chiamate, tracce, volume e assistenti vocali che comprendono Siri, Google Assistant, Alexa e perfino Bixby. Ottima la durata della batteria che garantisce 22 ore di autonomia con ANC attiva, e fino a 40 ore disattivando la cancellazione del rumore. Comoda la ricarica rapida che in soli 10 minuti riesce a fornire ben 3 ore di ascolto. Da non sottovalutare è il design pieghevole delle cuffie che le rende decisamente compatte da trasportare. In confezione è presente addirittura una custodia rigida così da portarle sempre con sé, ma con la massima protezione. Senza dubbio una delle migliori cuffie wireless attualmente disponibili sul mercato.

Per il Black Friday Amazon propone uno sconto del 52% che permette di portare a casa le cuffie per soli 169 euro con uno sconto di 180,95 euro sul prezzo di listino. Cosa chiedere di più?