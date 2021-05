Cuffie Bluetooth 5.0 Siri/Google Assistant a 20 euro

In questo articolo vogliamo suggerirvi l’acquisto di un ottimo headset Bluetooth ideale un po’ per tutti gli usi. Stiamo parlando delle Cuffie Bluetooth PowerLocus P6, un prodotto economico, ma molto interessante sul piano delle funzionalità e dell’autonomia.

Cuffie Bluetooth PowerLocus P6: caratteristiche tecniche

Innanzitutto va sottolineato che si tratta di cuffie con design over-ear, ovvero a padiglione che circonda l’orecchio. Sono inoltre cuffie closed-back, che godono di una buona riduzione passiva del rumore, che garantisce un ascolto confortevole anche in ambienti disturbati. Molto interessanti i materiali, poiché seppur realizzate in plastica leggera, possiedono una sottile anima in alluminio che fornisce la giusta robustezza senza incidere negativamente sul peso. I padiglioni possono inoltre essere ripiegati per semplificarne il trasporto. Padiglioni e fascia per la testa presentano un’imbottitura in memory foam con un rivestimento in ecopelle. I driver da 40mm invece, forniscono un audio di qualità con dei bassi sufficientemente profondi.

Parlando di funzionalità, le cuffie utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.0 coprendo un raggio di 12 metri. Sono compatibili con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth, quindi non solo smartphone e tablet, ma anche PC Windows, Mac, e Linux. Sul padiglione sinistro sono presenti i pulsanti per la gestione del volume e delle tracce, oltre che per l’accesso all’assistente vocale. Le cuffie, infatti, sono dotate di compatibilità con Siri di Apple e Google Assistant in modo da effettuare tutte le operazioni hands-free. Non manca naturalmente un microfono integrato utilizzabile per le chiamate o per le videoconferenze. L’autonomia è di ben 20 ore, tuttavia se questa dovesse risultare insufficiente, non solo abbiamo una funzione di ricarica rapida, ma possiamo continuare l’ascolto con il cavo jack da 3,5mm in dotazione.

Grazie ad un piccolo sconto del 5% attivabile tramite coupon dalla pagina prodotto, le cuffie possono essere acquistate su Amazon nella loro variante grigia a soli 20,89 euro.