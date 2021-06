Cuffie Bluetooth a soli 11€: occasione da non perdere

Le cuffie Bluetooth di POWERADD sono in promozione su Amazon a soli €11,39. Un doppio sconto rende il prezzo di listino conveniente attraverso un ribasso del 5% e un esclusivo coupon del 40%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Offerta da non perdere: le cuffie Bluetooth che stavi cercando

Dalle dimensioni compatte, le cuffie Bluetooth firmate POWERADD si presentano con un design accattivante. Disponibili nella colorazione nera, vantano delle caratteristiche degne di nota e che le rendono molto amate da migliaia di utilizzatori.

Rientranti nella categoria in ear, le wearable si adattano il padiglione auricolare mediante delle comode e piccole punte in silicone. In tal modo la stabilità è assicurata anche durante l'esercizio fisico.

Gli altoparlanti inseriti al loro interno consentono all'utente di godere di una riproduzione musicale di alta qualità. Il suono erogato è equilibrato nonostante non manchi di bassi profondi e toni alti chiari.

Degno di nota è la possibilità di gestire la riproduzione mediante dei tocchi sulla superficie delle cuffie. In base ai vari tap, si potrà mettere pausa, Play, accettare o rifiutare una chiamata o ancora andare avanti o indietro con la riproduzione delle tracce musicali.

Altra caratteristica saliente e la batteria che consente un utilizzo protratto di 6 ore con una sola carica. La custodia che funziona altresì come case di ricarica, aumenta il tempo di utilizzo in modo semplice e veloce.

Le wearable sono compatibili con i dispositivi Windows, MacOS, Android e iOS.

Puoi acquistarle cuffie Bluetooth di POWERADD su Amazon a soli €11,39. Acquistale oggi e ricevile in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per coloro che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 40% per ottenere l'extra sconto. La promozione è valida fino al 18 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.